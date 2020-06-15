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Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Ефремова 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
Стало известно имя предполагаемой любовницы Ефремова
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП в центре Москвы, предположительно, тайно встречается с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой.
Журналисты НТВ провели расследование и выяснили, что молодая женщина после аварии сидела в машине артиста Сергея Гармаша. Они вдвоём оказались на месте происшествия. Белоусова попала в объективы камер. Было видно, что она волнуется.
Охранник дома, в котором проживает Ефремов, подтвердил, что звёзды могут встречаться.
"Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине", — заявил мужчина в программе «Ты не поверишь!».
Ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.
Как писал NEWS.ru, Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он также сообщил, что не знает, как ему «жить дальше», и что «нет уже больше никакого Ефремова».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Дарья Белоусова , НТВ , Москва
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