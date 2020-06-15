Стало известно имя предполагаемой любовницы Ефремова

Журналисты НТВ провели расследование и выяснили, что молодая женщина после аварии сидела в машине артиста Сергея Гармаша. Они вдвоём оказались на месте происшествия. Белоусова попала в объективы камер. Было видно, что она волнуется.

Охранник дома, в котором проживает Ефремов, подтвердил, что звёзды могут встречаться.

"Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине", — заявил мужчина в программе «Ты не поверишь!».

Ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.

Как писал NEWS.ru, Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он также сообщил, что не знает, как ему «жить дальше», и что «нет уже больше никакого Ефремова».