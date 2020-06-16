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Стало известно о крайне тяжелом состоянии Ефремова 

Мария Иванова и ещё 33 13 минут назад
Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что актер Михаил Ефремова плохо себя чувствует, но отказывается от помощи врачей. Об этом сообщает «Пятый канал».
Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Адвокат рассказал, что актер находится в очень тяжелом состоянии, но врачей не вызывает.
«Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело», — сказал Пашаев.
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Происшествия
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