Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что актер Михаил Ефремова плохо себя чувствует, но отказывается от помощи врачей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Адвокат рассказал, что актер находится в очень тяжелом состоянии, но врачей не вызывает.