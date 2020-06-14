«Они видели смерть»: Цыганова обрушилась на Киркорова 

Вика Цыганова предупредила Филиппа Киркорова , что не стоит дразнить десантников, которые «видели смерть». Певица сказала в интервью изданию «Царьград», что Киркоров не имеет морального права на подобные шутки. Он не был на войне и не знаком с десантниками, к тому же имеет «некий фриковый образ».

«Этот человек сделанный, придуманный, гламурный абсолютно. Никаких у него подвигов ради Родины нет. Эти люди делали подвиги. Поэтому не надо так шутить. Они видели смерть, понимаете. Чтобы этот человек мог кривляться, прыгать на сцене, петь там, надевать перья на себя? И ради него тоже, и ради его детей они служат», — сказала Цыганова.

Она отметила, что нее видела ролик, но шутки такого рода ей неприятны, поскольку она была 12 раз в Чечне, и знакома с ребятами из ВДВ знакома.

«У них ранения, и контуженные люди есть, понимаете. К этому надо всё равно относиться как-то по-человечески и по-божески. Они защищали Родину, и они видели смерть», — подчеркнула певица.

Ранее Киркоров опубликовал видео, где в образе десантника (тельняшка и голубой берет) двусмысленно шутит о своей ориентации.

Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал ролик отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео. В команде Киркорова заявили, что извинений не будет.