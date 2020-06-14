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Экс-жена Кокшенова рассказала о его тайной дочери 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Экс-жена Кокшенова рассказала о его тайной дочери
Фото: РИА Новости
Ранее считалось, что у Михаила Кокшенова есть только одна дочь — Алевтина, ее родила стюардесса Нина Вокрош. Алевтина уже взрослый человек, ей 33 года.
Но на похоронах знаменитого артиста случилась сенсация — проводить своего отца в последний путь пришла еще одна дочь Кокшенова, Мария, о существовании которой никому из его окружения не было известно.
Она, кстати, почти ровесница Алевтины. Ее мама— художница Алла Шавырина.
Вторая супруга актера Елена рассказала, что они прожили с Кокшеновым 30 лет.
«В нашей жизни случилось очень много разных моментов, в том числе расставание, когда Кокшенов от меня уходил. И за этот год сумел сделать двух дочек! Потом мы снова стали жить вместе и не возвращались к этой теме. Не знаю, что уж там произошло, но с теми женщинами он потом никогда не общался. Алевтину признал, когда та стала взрослой. А о Маше и вовсе никогда не говорил. Я впервые ее увидела на церемонии прощания», — приводит слова Елены Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», по словам бывшей жены актера Елены Кокшеновой, народный артист России был женат на Алле Шавыриной, однако не упоминал об этом браке из-за «плохих воспоминаний».
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Шоу-бизнес , Михаил Кокшенов
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