Экс-жена Кокшенова рассказала о его тайной дочери 

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Ранее считалось, что у Михаила Кокшенова есть только одна дочь — Алевтина, ее родила стюардесса Нина Вокрош. Алевтина уже взрослый человек, ей 33 года.

Но на похоронах знаменитого артиста случилась сенсация — проводить своего отца в последний путь пришла еще одна дочь Кокшенова, Мария, о существовании которой никому из его окружения не было известно.

Она, кстати, почти ровесница Алевтины. Ее мама— художница Алла Шавырина.

Вторая супруга актера Елена рассказала, что они прожили с Кокшеновым 30 лет.

«В нашей жизни случилось очень много разных моментов, в том числе расставание, когда Кокшенов от меня уходил. И за этот год сумел сделать двух дочек! Потом мы снова стали жить вместе и не возвращались к этой теме. Не знаю, что уж там произошло, но с теми женщинами он потом никогда не общался. Алевтину признал, когда та стала взрослой. А о Маше и вовсе никогда не говорил. Я впервые ее увидела на церемонии прощания», — приводит слова Елены Экспресс Газета.