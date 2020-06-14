«Андрей вернулся к работе»

Трагическая история с безвременным уходом из жизни Юлии Норкиной перевернула жизнь всей ее семьи. Евгений Спицын, друг Андрея Норкина, рассказал, как живут сейчас вдовец и дети. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Евгений знает Андрея много лет — они учились в одной школе. Он уверен, что тот всю жизнь любил свою жену — с тех далеких 17-ти лет, когда они познакомились.
З5 лет супруги были вместе, это была едва ли не самая прочная семья на всем отечественном телевидении. И, конечно, сейчас вдовцу очень тяжело.
Он собрался с силами, вышел на работу, и находит в этом утешение. А на предстоящие каникулы уедет в Коктебель — там они всегда отдыхали вместе с Юлей.
За границу они не особенно ездили, а вот Крым очень любили. Безумно трудно сейчас и их четверым детям — особенно младшим мальчикам, которые еще учатся в школе.
Версию о том, что Юлия ушла из жизни из-за неверности мужа, Спицын с негодованием отмел.
«Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил — это все омерзительно! А уж про измены Андрея — полнейший бред!» — приводит его слова издание.
Как сообщал «Рамблер», Андрей Норкин на своей странице в Instagram прокомментировал слухи о том, что причиной самоубийства его жены Юлии могли стать его супружеские измены.
Телеведущий подчеркнул, что обвинения голословны, а оправдываться он не собирается.