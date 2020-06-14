«Андрей вернулся к работе»

Евгений знает Андрея много лет — они учились в одной школе. Он уверен, что тот всю жизнь любил свою жену — с тех далеких 17-ти лет, когда они познакомились.

З5 лет супруги были вместе, это была едва ли не самая прочная семья на всем отечественном телевидении. И, конечно, сейчас вдовцу очень тяжело.

Он собрался с силами, вышел на работу, и находит в этом утешение. А на предстоящие каникулы уедет в Коктебель — там они всегда отдыхали вместе с Юлей.

За границу они не особенно ездили, а вот Крым очень любили. Безумно трудно сейчас и их четверым детям — особенно младшим мальчикам, которые еще учатся в школе.

Версию о том, что Юлия ушла из жизни из-за неверности мужа, Спицын с негодованием отмел.

«Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил — это все омерзительно! А уж про измены Андрея — полнейший бред!» — приводит его слова издание.

Как сообщал «Рамблер», Андрей Норкин на своей странице в Instagram прокомментировал слухи о том, что причиной самоубийства его жены Юлии могли стать его супружеские измены.

Телеведущий подчеркнул, что обвинения голословны, а оправдываться он не собирается.