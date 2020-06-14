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«Андрей вернулся к работе»: сообщил друг Норкиных 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
«Андрей вернулся к работе»
Фото: Instagram
Трагическая история с безвременным уходом из жизни Юлии Норкиной перевернула жизнь всей ее семьи. Евгений Спицын, друг Андрея Норкина, рассказал, как живут сейчас вдовец и дети. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Евгений знает Андрея много лет — они учились в одной школе. Он уверен, что тот всю жизнь любил свою жену — с тех далеких 17-ти лет, когда они познакомились.
Норкин прокомментировал слухи об изменах супруге
З5 лет супруги были вместе, это была едва ли не самая прочная семья на всем отечественном телевидении. И, конечно, сейчас вдовцу очень тяжело.
Он собрался с силами, вышел на работу, и находит в этом утешение. А на предстоящие каникулы уедет в Коктебель — там они всегда отдыхали вместе с Юлей.
За границу они не особенно ездили, а вот Крым очень любили. Безумно трудно сейчас и их четверым детям — особенно младшим мальчикам, которые еще учатся в школе.
Версию о том, что Юлия ушла из жизни из-за неверности мужа, Спицын с негодованием отмел.
«Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил — это все омерзительно! А уж про измены Андрея — полнейший бред!» — приводит его слова издание.
Как сообщал «Рамблер», Андрей Норкин на своей странице в Instagram прокомментировал слухи о том, что причиной самоубийства его жены Юлии могли стать его супружеские измены.
Телеведущий подчеркнул, что обвинения голословны, а оправдываться он не собирается.
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Комментарии 19
Шоу-бизнес , Евгений Спицын , Андрей Норкин , Московский комсомолец
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