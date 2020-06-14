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Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ 

Майк Габриелян 36 минут назад
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Фото: РИА Новости
Режиссер Марюс Вайсберг, снявший скандальный ролик с Филиппом Киркоровым в роли десантника, заявил, что не хотел никого оскорбить. Его слова передает КП.
«Ничего обидного в этом видео не предполагалось. Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов… Надо легче относиться ко всему, у нас страсти уже накалены до маразма», — сказал Вайсберг.
По словам режиссера, онлайн-сервис море.tv готов к официальным извинениям.
«Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, море.tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект — заказ этой площадки, Филипп тут вообще не виноват. Он просто, как актёр выступил… К ВДВ эта шутка не имеет отношения, — сказал Вайсберг.
Ранее Киркоров опубликовал видео, где в образе десантника (тельняшка и голубой берет) двусмысленно шутит о своей ориентации.
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал ролик отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео.
Однако музыкант отказался извиняться. Как сообщал «Рамблер», в команде Киркорова заявили, что артист не будет предпринимать никаких действий в ответ на претензии экс-командующего ВДВ.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Марюс Вайсберг , Владимир Шаманов
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