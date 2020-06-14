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Стало известно, сколько зарабатывал Михаил Ефремов 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Фото: РИА Новости
В истории с пьяным ДТП устроенным Михаилом Ефремовым, многим запомнились слова актера о том, что он «вылечит» пострадавшего, поскольку у него «до*** [очень много] денег».
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Пострадавший, как известно, скончался. А журналисты заинтересовались, о каких доходах, все же, шла речь, — рассказывает «Комсомольская правда».
Заработки Михаила Ефремова складывались из его участия в ряде проектов.
Обычно у него бывало несколько выступлений с моноспектаклями в месяц на «заказниках». Гонорар за одно выступление — от одного до полутора миллионов рублей.
За участие в спектаклях театра «Современник» актеры выплачивали до 11 млн рублей в год.
Антреприза приносила Ефремовы 300-500 тыс. рублей за выход.
Съемочный день в кино — по подсчетам СМИ, у Ефремова было не более трех кинопроектов в год — стоил приблизительно 140 тыс. рублей в день.
В собственности у актера большая квартира в центре столицы, также за ним числится еще одна — по наследству от матери.
Есть загородный дом в Подмосковье и два — в окрестностях Юрмалы.
В итоге, как пишут СМИ, в среднем Михаил Ефремов зарабатывал не менее трех миллионов рублей. Правда, жил он широко и много тратил.
Ефремов, помимо своей нынешней семьи, где от Софьи Кругликовой у него трое несовершеннолетних детей, содержал бывшую супругу Ксению Качалину и их дочь Анну-Марию.
Сыновья от прежних браков Никита и Николай уже взрослые люди, но в свое время актер помог им решить жилищные вопросы.
Как ранее писал «Рамблер», полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко смоделировал грядущие тюремные будни актёра Михаила Ефремова.
По словам Макиенко, суд, скорее всего, отправит артиста в колонию-поселение, где он будет библиотекарем, сможет смотреть футбол и даже заказать себе еду из ресторана.
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