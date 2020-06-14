Друг рассказал о состоянии Джигарханяна 

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы в добром здравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

«Армен Борисович выписался, он дома и у него все в порядке», — сказал Согомонян.

Джигарханян ложился в больницу на профилактическое обследование. Его здоровье резко ухудшилось осенью 2017 года. Тогда актёр попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Джигарханян сказал, что Виталина «причинила ему много боли».

Позже пара расторгла брак и начала судиться. Сейчас артист регулярно проходит лечение в больницах и санаториях.