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Друг рассказал о состоянии Джигарханяна 

Майк Габриелян 19 минут назад
Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы в добром здравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.
«Армен Борисович выписался, он дома и у него все в порядке», — сказал Согомонян.
Джигарханян ложился в больницу на профилактическое обследование. Его здоровье резко ухудшилось осенью 2017 года. Тогда актёр попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Джигарханян вернулся к бывшей жене
Джигарханян сказал, что Виталина «причинила ему много боли».
Позже пара расторгла брак и начала судиться. Сейчас артист регулярно проходит лечение в больницах и санаториях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что приемный сын Джигарханяна нелестно отозвался о Виталине. По его словам, она сильно давила на отца во многих вопросах и «пёрла как танкетка».
Шоу-бизнес , Видео , Армен Джигарханян
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