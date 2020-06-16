В Госдуме встали на защиту «славного безобидного певца»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал скандальный ролик певца Филиппа Киркорова про десантников. По словам кадрового офицера ВДВ, окончившего Рязанское десантное училище, в видео, снятом для юмористического скетч-шоу, нет ничего оскорбительного.

Депутат выразил недоумение из-за возникших претензий «к этому славному безобидному певцу».

"Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений", — указал депутат на своей странице в Instagram.

Шерин отметил, что «синий берет» перестал быть «эксклюзивным головным убором» десантников, его носят все представители Воздушно-космических сил, и нет повода оскорбляться. Для этого есть темы, которые действительно касаются десантников, считает депутат.