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Видео Киркорова про десантников оценили в Госдуме 

News.ru и ещё 25 27 минут назад
В Госдуме встали на защиту «славного безобидного певца»
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал скандальный ролик певца Филиппа Киркорова про десантников. По словам кадрового офицера ВДВ, окончившего Рязанское десантное училище, в видео, снятом для юмористического скетч-шоу, нет ничего оскорбительного.
Депутат выразил недоумение из-за возникших претензий «к этому славному безобидному певцу».
"Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений", — указал депутат на своей странице в Instagram.
Шерин отметил, что «синий берет» перестал быть «эксклюзивным головным убором» десантников, его носят все представители Воздушно-космических сил, и нет повода оскорбляться. Для этого есть темы, которые действительно касаются десантников, считает депутат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
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Комментарии 27
Шоу-бизнес , Политика , Филипп Киркоров , Александр Шерин , Минкультуры , Госдума
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