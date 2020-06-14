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Пригожин рассказал об имуществе своей семьи 

Ирина Лебедева и ещё 3 24 минуты назад
Пригожин назвал свою самую большую ценность
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин рассказал, что он — из небогатой семьи, поэтому с юных лет привык делать сбережения. Эта привычка помогла ему всегда иметь подушку безопасности, — сообщил он радиостанции «Говорит Москва».
«Я из бедной семьи, моя мама получала 70 рублей зарплату. Я знаю, что такое жить от зарплаты до зарплаты…Даже при семидесяти рублях пять рублей надо откладывать. Я как управляющий компании Валерии всегда создавал депозит, как минимум с расчетом на полгода-год».
Весь парк шикарных автомобилей, как оказалось, у них с женой — на контрактной основе. Личный всего один.
«Контракт с Мерседес был, и мы счастливы, что такие контракты существуют. У нас был контракт с Ауди, с Роллс-Ройсом, у нас было много разных контрактов с разными компаниями. И мы делали им рекламу, а они давали нам на этом ездить».
Загородного дома в Подмосковье у Пригожина нет, живут они с Валерией в доме многоквартирном, зато имеют дачу на Женевском озере в Швейцарии.
Из-за пандемии, видимо, поехать туда в нынешнем году вряд ли придется. Продюсер присматривает дом под Москвой и в ужасе от цен.
«Я живу в доме многоквартирном, у меня нет загородного дома. В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. Сейчас я начал искать дом, и я схожу с ума от цен. Вы не понимаете, какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99% дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню».
Ну а самой большой ценностью Иосиф Пригожин называет свою семью.
«Я богат, в принципе, очень тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные».
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что благодарен правительству за меры поддержки.
Теперь он сможет выплатить какие-то деньги свои артистам. По крайней мере, этого должно хватить на еду.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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