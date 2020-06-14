Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках 

Филипп Киркоров не будет предпринимать никаких действий в ответ на претензии экс-командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова, который потребовал от артиста принести извинения десантникам и удалить эпатажный видеоролик.
Глава комитета Госдумы по обороне также высказал в адрес артиста недвусмысленные угрозы.
Пресс-секретарь короля поп-музыки Екатерина Успенская посоветовала всем недовольным адресовать обращаться к телеканалу СТС.
«Филипп не будет никак реагировать, потому что это видео не принадлежит нам. Скетч канала СТС и сериала «В маске шоу». Филипп выступает исключительно в качестве актёра, поэтому все вопросы, наверное, правильно адресовать каналу. Нам не поступало официальных просьб извиниться и удалить ролик. И это странная немного ситуация. Давайте тогда всех просить извиняться за роли, которые могут как-то обидеть кого-то: Нагиева — за роль прапорщика, Броневого — за роль Мюллера. Просто значит, Филипп хорошо сыграл», — цитирует ее слова Телеграм-Канал «Подъем».
Как ранее писал «Рамблер», Шаманов настоятельно попросил Киркорова «не обижать» десантников, поскольку «десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».