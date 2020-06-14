«Не буди лихо»: Шаманов обратился к Киркорову

Ранее Киркоров опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.

"Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", — заявил Шаманов РИА Новости.

Бывший командующий ВДВ также напомнил крылатое выражение "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться" и посоветовал певцу "не обижать" десантников.