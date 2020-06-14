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«Не буди лихо»: Шаманов призвал Киркорова удалить видео о десантниках 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
«Не буди лихо»: Шаманов обратился к Киркорову
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за снятое им видео о десантниках и удалить его из всех социальных сетей.
Ранее Киркоров опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.
"Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", — заявил Шаманов РИА Новости.
Бывший командующий ВДВ также напомнил крылатое выражение "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться" и посоветовал певцу "не обижать" десантников.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Владимир Шаманов , Госдума , РИА Новости
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