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«Лолиту спасут мальчики по вызову» 

Майк Габриелян и ещё 1 49 минут назад
«Лолиту спасут мальчики по вызову»
Фото: Instagram
Стилист Пугачевой и Джулии Робертс заявил, что Лолите Милявской не стоит подыскивать себе очередного мужа. Он посоветовал певице ограничиться «мальчиками по вызову».
После развода со спортсменом Дмитрием Ивановым Лолита перестала афишировать личную жизнь. По слухам, у певицы уже появился новый ухажер.
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В интервью изданию «Собеседник» друг артистки, известный стилист Джордж Ровалс, заявил, что мужья тянут ее ко дну.
Он посоветовал певице не выходить замуж, сосредоточиться на работе и радовать зрителей. А сексуальные потребности удовлетворять с жиголо.
«Если ей сильно захочется секса, пусть вызовет кого-нибудь и удовлетворит себя, а после скажет: «Спасибо, до свидания!» И никакой головной боли нет. Слава Богу, у нас есть хорошие мужики по вызову. Думаю, они к Лоле и бесплатно пойдут. Это же такой плюс для жиголо», — сказал стилист.
По мнению Ровалса, Лолита ищет сильное мужское плечо, но ей не найти достойной личности. В итоге актриса играет в любовь, а супруги используют её в своих интересах. Так, стилист считает ошибкой брак Лолиты с Дмитрием Ивановым.
«Стопроцентная вероятность, что он просто увидел ее деньги и на них запал. Какое-то время ему везло. Упустить такую женщину еще надо постараться», — сказал Ровалс.
Он считает, что «Лола и сама по характеру мужик».
«В свое время у нее был Цекало. Так он даже сумки не поднимал в квартиру. Все Лола на своем горбу тащила! Так что я ей советую не растрачивать себя попусту на мужиков. Ей без них будет спокойней», — посоветовал стилист.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лолита шокировала подписчиков отрезанной головой.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Джулия Робертс , ИД "Собеседник"
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