«Лолиту спасут мальчики по вызову» 

После развода со спортсменом Дмитрием Ивановым Лолита перестала афишировать личную жизнь. По слухам, у певицы уже появился новый ухажер.

В интервью изданию «Собеседник» друг артистки, известный стилист Джордж Ровалс, заявил , что мужья тянут ее ко дну.

Он посоветовал певице не выходить замуж, сосредоточиться на работе и радовать зрителей. А сексуальные потребности удовлетворять с жиголо.

«Если ей сильно захочется секса, пусть вызовет кого-нибудь и удовлетворит себя, а после скажет: «Спасибо, до свидания!» И никакой головной боли нет. Слава Богу, у нас есть хорошие мужики по вызову. Думаю, они к Лоле и бесплатно пойдут. Это же такой плюс для жиголо», — сказал стилист.

По мнению Ровалса, Лолита ищет сильное мужское плечо, но ей не найти достойной личности. В итоге актриса играет в любовь, а супруги используют её в своих интересах. Так, стилист считает ошибкой брак Лолиты с Дмитрием Ивановым.

«Стопроцентная вероятность, что он просто увидел ее деньги и на них запал. Какое-то время ему везло. Упустить такую женщину еще надо постараться», — сказал Ровалс.

Он считает, что «Лола и сама по характеру мужик».

«В свое время у нее был Цекало. Так он даже сумки не поднимал в квартиру. Все Лола на своем горбу тащила! Так что я ей советую не растрачивать себя попусту на мужиков. Ей без них будет спокойней», — посоветовал стилист.