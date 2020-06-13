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«А я сяду на 10 лет»: песня Ефремова оказалась пророческой 

Ирина Лебедева 17 минут назад
«А я сяду на 10 лет»: Ефремов напророчил свою судьбу
Фото: РИА Новости
Знакомые Михаила Ефремова вспоминают одно из его прошлых выступлений перед публикой.
Кто бы тогда мог подумать, что песня, которую исполнял артист, окажется пророческой.
Шоумен Рустам Солнцев выложил кадры из записи концерта. Ефремов поет, что он «сядет на десять лет».
"Дядя Миша всё предвидел", — написал Солнцев в микроблоге.
Напомним, что за пьяное ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения.
Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».
Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.
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Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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