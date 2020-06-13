Пьяная звезда «Дома-2» попал в полицию

Как рассказал 5 Канал, полиция задержала молодого человека, когда он, предположительно, в состоянии тяжелого опьянения, ходил по улице вдоль Ботанического парка в Москве

Его доставили в отделение полиции, где он и отключился. По информации источников 5-tv, Алексея (известен зрителям, как Алекс) Кудряшова планируют госпитализировать.

Как ранее писал «Рамблер», участники проекта «Дома-2» до слез расстроили Ольгу Бузову . По ее словам, они ухитряются находить поводы для недовольства.

Так, один из них пожаловался на отсутствие интимной жизни в течение уже пары месяцев.