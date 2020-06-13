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Звезда «Дома-2» Алексей Кудряшов попал в полицию 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Пьяная звезда «Дома-2» попал в полицию
Фото: Instagram
Как рассказал 5 Канал, полиция задержала молодого человека, когда он, предположительно, в состоянии тяжелого опьянения, ходил по улице вдоль Ботанического парка в Москве.
Его доставили в отделение полиции, где он и отключился. По информации источников 5-tv, Алексея (известен зрителям, как Алекс) Кудряшова планируют госпитализировать.
Как ранее писал «Рамблер», участники проекта «Дома-2» до слез расстроили Ольгу Бузову. По ее словам, они ухитряются находить поводы для недовольства.
Так, один из них пожаловался на отсутствие интимной жизни в течение уже пары месяцев.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Шоу-бизнес , Алексей Кудряшов , Ольга Бузова , Москва
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