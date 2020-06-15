Волочкова сделала шпагат в «Лексусе» 

Балерина Анастасия Волочкова сделала шпагат из люка автомобиля марки «Лексус» (Lexus). Соответствующую фотографию она опубликовала в своем инстаграме.

Вчера танцовщица разместила там снимок, на котором запечатлена в коротком белом платье в вертикальном шпагате, стоя в салоне «Лексуса».

«А вы как относитесь к радости, любви и позитиву?» — задалась она вопросом в подписи к фото, но не получила ни одного ответа, потому что запретила пользователям социальной сети комментировать свои посты.

В тот же день, как сообщал «Рамблер», Волочкова опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в том же платье. На снимке она сидит на корточках рядом с растениями. В подписи к нему она сообщила, что находится в гостях, где растут ее любимые овощи. Днем ранее балерина разместила свое фото в том же платье, сделанное в салоне цветов «Бал цветов» в деревне Михалково в городском округе Красногорске Московской области.