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«Долго шел к этому». Запашный прокомментировал ДТП с Ефремовым 

РИА Новости 6 часов назад
«Долго шел к этому». Запашный о ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов долго шел к ситуации, в которой оказался, заявил Эдгард Запашный в комментарии РЕН ТВ.
Ранее артист записал видео, где попросил прощения у родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова.
По словам директора Большого Московского цирка, Ефремов пропагандировал идею свободы и вседозволенности.
"При всем при этом, как показала практика, он не может быть примером для подражания. Когда ты критикуешь кого-то, наверное, ты должен предлагать другую хорошую модель существования. К сожалению, уже вот в таком возрасте, дойдя до крайней точки, он сейчас будет менять свою жизнь, бросит пить, бросит наркотики, бросит транслировать, что это норма жизни — себя так вести", — заявил Запашный.
ДТП с участием Ефремова
В понедельник вечером Ефермов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полочу на Смоленской площади. За рулем фургона был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Эдгард Запашный , РЕН ТВ
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