«Долго шел к этому». Запашный о ДТП с Ефремовым

Ранее артист записал видео, где попросил прощения у родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

По словам директора Большого Московского цирка, Ефремов пропагандировал идею свободы и вседозволенности.

"При всем при этом, как показала практика, он не может быть примером для подражания. Когда ты критикуешь кого-то, наверное, ты должен предлагать другую хорошую модель существования. К сожалению, уже вот в таком возрасте, дойдя до крайней точки, он сейчас будет менять свою жизнь, бросит пить, бросит наркотики, бросит транслировать, что это норма жизни — себя так вести", — заявил Запашный.

ДТП с участием Ефремова

В понедельник вечером Ефермов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полочу на Смоленской площади. За рулем фургона был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.

Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.