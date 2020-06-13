Киркоров угодил в скандал из-за видео с десантниками

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Ранее поп-король эстрады выложил ролик в инстаграме. Юмор там, конечно, на грани фола, и бывший десантник усмотрел в нем нечто оскорбительное.

«Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — приводит слова генерал-полковника РИА Новости.

Шаманов настоятельно попросил Киркорова «не обижать» десантников, поскольку «десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».