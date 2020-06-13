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«Извинитесь»: Киркоров разгневал генерала Шаманова 

Ирина Лебедева и ещё 4 16 минут назад
Киркоров угодил в скандал из-за видео с десантниками
Фото: ТАСС
Руководитель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов был разгневан, посмотрев видео о десантниках, записанное Филиппом Киркоровым для юмористического скетч-шоу.
Ранее поп-король эстрады выложил ролик в инстаграме. Юмор там, конечно, на грани фола, и бывший десантник усмотрел в нем нечто оскорбительное.
«Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — приводит слова генерал-полковника РИА Новости.
Шаманов настоятельно попросил Киркорова «не обижать» десантников, поскольку «десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Как ранее писал «Рамблер», человек, который знает, что такое война, обязательно приходит к Богу. Так говорит генерал Владимир Шаманов.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Владимир Шаманов , Госдума , РИА Новости
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