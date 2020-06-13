Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом 

Телеведущая Ксения Собчак , которая выпускает на YouTube ролики с обсуждением актуальных новостей, в подводке к видео пошутила о певце Стасе Костюшкине , которого в детстве изнасиловал педофил. На некорректность шутки обратили внимание подписчики Собчак, высказавшиеся под роликом.

Рассуждая о политике, она сказала: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»

Многим зрителям шутка на эту тему показалась неуместной. Высказывание Собчак назвали перебором, «дном», «верхом гнилья», «мерзостью», а также предложили представить, шутила бы она, если бы в подобной ситуации оказался ее сын.

«Про Костюшкина зря. Он тогда был не намного старше вашего, Ксения, сына», — отметил один из комментаторов.

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни боится за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали «поливать грязью».