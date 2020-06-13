Адвокат Жорин считает, что Ефремова могут арестовать 

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Видео с извинениями широко обсуждается в сети, на него — отрицательно — уже отреагировала семья покойного.

Однако опытный юрист указал на еще одну сторону дела.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что от этого поступка может быть больше вреда, нежели пользы.

Дело в том, что Ефремов сейчас находится под домашним арестом. А данная мера пресечения запрещает пользоваться интернетом и мобильной связью.

В случае если запись и выкладывание ролика будут сочтены нарушением предписания, актер отправится под стражу.

«Меня, например, как адвоката, насторожило и привлекло немного другое: а не является ли это видеообращение нарушением ограничений по мере пресечения? Если правильно понял, он записал это видео и выложил его на YouTube, а, насколько мне известно, при определении меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом, мобильной связью и так далее. Здесь возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли он таким образом меру пресечения? И если нарушил, то ее могут как раз изменить с домашнего ареста на стражу», — приводит слова Жорина 5 Канал.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова. Он заявил, что «Ефремова больше нет».

Однако знающие люди уверяют, что актера, если его отправят в колонию, ждет комфортная жизнь и, вероятно, досрочное освобождение.