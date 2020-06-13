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«Давайте-ка его в Кащенко»: адвокат о Ефремове 

Ирина Лебедева 10 минут назад
«Давайте-ка его в Кащенко»: адвокат о Ефремове
Фото: РИА Новости
Адвокат Леонид Ольшанский считает, что защита сделает упор на то, что Михаил Ефремов невменяем.
Он уверен, что это абсолютно доказуемый факт, поскольку актер давно и прочно зависимый человек. Неспроста в его крови нашли и алкоголь, и следы двух видов наркотиков.
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В случае, если невменяемость будет определена, Ефремова отправят на лечение. При иных вариантах он отправится в колонию.
«Раз он такой наркоман и алкоголик, значит, я бы, как адвокат, двигал бы какую линию? Да, он был не в себе, псих он. Давайте-ка его в Кащенко, в Ганнушкина, в Сербского затолкнем на экспертизу. Кроме того, думаю, борьба будет вестись за колонию-поселение. Это можно у бабушки какой-нибудь снять комнату или даже домик, в том поселке, где вот эта колония-поселение находится, одежда любая, деньги, жена-любовница может приезжать», — цитирует слова Ольшанского Экспресс Газета.
Как сообщал «Рамблер», Леонид Ольшанский высказался по поводу ношения масок. «Навязанная услуга запрещена. Более того, штрафы по показаниям камер за нарушение санитарных норм тоже противозаконны. Можно штрафовать только за нарушение ПДД».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Леонид Ольшанский
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