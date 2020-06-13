«Давайте-ка его в Кащенко»: адвокат о Ефремове 

Он уверен, что это абсолютно доказуемый факт, поскольку актер давно и прочно зависимый человек. Неспроста в его крови нашли и алкоголь, и следы двух видов наркотиков.

В случае, если невменяемость будет определена, Ефремова отправят на лечение. При иных вариантах он отправится в колонию.

«Раз он такой наркоман и алкоголик, значит, я бы, как адвокат, двигал бы какую линию? Да, он был не в себе, псих он. Давайте-ка его в Кащенко, в Ганнушкина, в Сербского затолкнем на экспертизу. Кроме того, думаю, борьба будет вестись за колонию-поселение. Это можно у бабушки какой-нибудь снять комнату или даже домик, в том поселке, где вот эта колония-поселение находится, одежда любая, деньги, жена-любовница может приезжать», — цитирует слова Ольшанского Экспресс Газета.