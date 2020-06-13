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Иосиф Пригожин считает, что искусство видоизменилось и превратилось в бизнес. А для того, чтобы сегодня выйти на сцену, не требуются ни образование, ни талант.

Как результат коммерциализации — полный упадок в сфере музыки.

«Очень много стало музыки…я вообще сегодня не могу отличить азербайджанский рэп от какого-либо другого, их просто такое количество артистов, можно запутаться. Это перестало быть профессией и стало бизнесом. Предположим, Валерия окончила академию музыки имени Гнесиных. Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки», — цитирует слова продюсера радиостанция «Говорит Москва».

Подверг жесткой критике Пригожин также и слова и тематику современных песен.

Он сравнил их с произведениями Виктора Цоя , с которым был лично знаком и творчеством которого восхищается.

«Такие тексты были у Виктора Цоя — ну это невозможно просто, пророческие. А сейчас поют «ты меня срубила», «ты меня влюбила».

Как ранее писал «Рамблер», Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону.

Публичное выступление должно сопровождаться «энергетическим обменом» между зрителем и артистом, отметил он.