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«Упадок. 90% — шлак»: Пригожин недоволен современной музыкой 

Ирина Лебедева и ещё 6 9 минут назад
«90% — шлак»: Пригожин разнес российский шоу-бизнес
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин считает, что искусство видоизменилось и превратилось в бизнес. А для того, чтобы сегодня выйти на сцену, не требуются ни образование, ни талант.
Как результат коммерциализации — полный упадок в сфере музыки.
«Очень много стало музыки…я вообще сегодня не могу отличить азербайджанский рэп от какого-либо другого, их просто такое количество артистов, можно запутаться. Это перестало быть профессией и стало бизнесом. Предположим, Валерия окончила академию музыки имени Гнесиных. Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки», — цитирует слова продюсера радиостанция «Говорит Москва».
Подверг жесткой критике Пригожин также и слова и тематику современных песен.
Он сравнил их с произведениями Виктора Цоя, с которым был лично знаком и творчеством которого восхищается.
«Такие тексты были у Виктора Цоя — ну это невозможно просто, пророческие. А сейчас поют «ты меня срубила», «ты меня влюбила».
Как ранее писал «Рамблер», Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону.
Публичное выступление должно сопровождаться «энергетическим обменом» между зрителем и артистом, отметил он.
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Шоу-бизнес , Виктор Цой , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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