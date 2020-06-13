«Прекрасный бизнес»: Джигурда о масочном режиме

Эпатажный артист демонстративно игнорирует это предписание, поскольку считает, что опасность коронавируса искусственно преувеличена для того, чтобы можно было обогатиться на продаже средств индивидуальной защиты.

«Преувеличена паника, кому-то это надо. Маски стоили раньше двести рублей (за 50 штук), а сейчас по тридцать рублей каждая. Какой прекрасный бизнес — и нефти добывать не надо! Я клянусь своей матерью, детьми, что не сверну, соберу подписи и подам в суды. Я не надеваю ни масок, ни перчаток. Полиция меня не трогает. Наоборот, они фотографируются со мной, выражают поддержку и желают здоровья», — приводитслова Джигурды Экспресс Газета.