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«Какой прекрасный бизнес»: Джигурда о масочно-перчаточном режиме 

Ирина Лебедева 12 минут назад
«Прекрасный бизнес»: Джигурда о масочном режиме
Фото: Instagram
Никита Джигурда озвучил свое мнение по поводу указания столичных властей обязательно находиться в маске и перчатках в общественных местах.
Эпатажный артист демонстративно игнорирует это предписание, поскольку считает, что опасность коронавируса искусственно преувеличена для того, чтобы можно было обогатиться на продаже средств индивидуальной защиты.
«Преувеличена паника, кому-то это надо. Маски стоили раньше двести рублей (за 50 штук), а сейчас по тридцать рублей каждая. Какой прекрасный бизнес — и нефти добывать не надо! Я клянусь своей матерью, детьми, что не сверну, соберу подписи и подам в суды. Я не надеваю ни масок, ни перчаток. Полиция меня не трогает. Наоборот, они фотографируются со мной, выражают поддержку и желают здоровья», — приводитслова Джигурды Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», близкий друг и коллега актера Михаила Ефремова Никита Джигурда заявил, что актёру могли подсыпать наркотическое вещество в алкогольный напиток, что повлияло на его состояние. Это могло стать причиной ДТП.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Правительство Москвы
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