«Ой, не играйте в эти игры!: Собчак увидели в гробу 

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Тема похорон почему-то не дает покоя Ксении Собчак . Достаточно вспомнить ее свадебный катафалк!

Совсем недавно Ксения выявила для себя некую аналогию собственной свадьбы и похорон афроамериканца Флойда.

Она сопоставила фотографии двух мероприятий и выложила в инстаграме, написав:

«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить! И в этой точке, вдруг мы стали братьями, и стали равны!»

Дальше — больше. Теперь светская львица в сторис инстаграма выложила видеоролик окончательно шокировавший поклонников.

В основе сюжета — известный мем «Танцующие гробовщики». Ярко одетые темнокожие мужчины несут на плечах гроб, приплясывая при этом.

Потом похоронная команда останавливается, крышка гроба откидывается, и оттуда выскакивает Собчак.

Она машет платком и заявляет «Не дождетесь!».

Фолловеры даже растерялись от такого перфоманса. И начали дружно предупреждать Ксению, что с подобными вещами шутить небезопасно. И вообще гробы— скверная фактура для стеба.

«И это бывший кандидат в Президенты России… (не шутите с тем миром…)», «Не удивлюсь если и дома в гробу спите», «Ой, не играйте в эти игры, ой! Хорошо НЕ заканчивается!», «Как решились в гроб залезть раньше времени?», «Ксения, вы сумасшедшая».

Как ранее писал «Рамблер», пользователи Сети раскритиковали 38-летнюю телеведущую Ксению Собчак за глумление над жертвами педофилов.