Куда Лепс дел Пригожина? В соцсетях переполох 

«С днем России»!» — написал он в микроблоге.

Иосиф Пригожин же разместил на своей страничке очень похожий снимок. Только на нем рядышком с той же компанией стоят сам продюсер и Валерия.

«Давно не виделись. С праздником, страна. Музыка всех объединяет», — подписал он фото.

Фолловеры всполошились. Они сравнили фотографии и пришли к выводу, что Лепс зачем-то «отрезал» Пригожина с супругой.

Некоторые решили, что Григорий поссорился с Иосифом на фоне громкой истории с заявлением Пригожина о «чудовищном положении» представителей шоу-бизнеса во время пандемии коронавируса.

Тогда Сергей Шнуров затеял с продюсером нешуточный сетевой баттл дело дошло до ругани и даже угроз.

Однако при внимательном рассмотрении понятно, что все же здесь использованы два разных кадра. Просто сделанные, видимо, один за другим.

Это становится понятно, если приглядеться к расположению рук Леонида Агутина. Так что все в порядке в звездном королевстве.