Куда Лепс дел Пригожина? В соцсетях переполох 

Григорий Лепс выложил в инстаграме фотографию — коллективный снимок с друзьями — музыкантами. На нем он запечатлен с Леонидом Агутиным, Николаем Расторгуевым и Александром Маршалом
«С днем России»!» — написал он в микроблоге.
Иосиф Пригожин же разместил на своей страничке очень похожий снимок. Только на нем рядышком с той же компанией стоят сам продюсер и Валерия.
«Давно не виделись. С праздником, страна. Музыка всех объединяет», — подписал он фото.
Фолловеры всполошились. Они сравнили фотографии и пришли к выводу, что Лепс зачем-то «отрезал» Пригожина с супругой.
Некоторые решили, что Григорий поссорился с Иосифом на фоне громкой истории с заявлением Пригожина о «чудовищном положении» представителей шоу-бизнеса во время пандемии коронавируса.
Тогда Сергей Шнуров затеял с продюсером нешуточный сетевой баттл дело дошло до ругани и даже угроз.
Однако при внимательном рассмотрении понятно, что все же здесь использованы два разных кадра. Просто сделанные, видимо, один за другим.
Это становится понятно, если приглядеться к расположению рук Леонида Агутина. Так что все в порядке в звездном королевстве.
Как ранее писал «Рамблер», Григорий Лепс, Гарик Сукачев и другие: в парке «Яхрома» пройдет автофестиваль Drive Live. Самый безопасный фестиваль этого лета откроется 4-5 июля и продолжится в течение нескольких уикендов после.