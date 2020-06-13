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Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку 

РИА Новости 33 минуты назад
Зеленский поправил юбку Королевой
Фото: РИА Новости
Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне — президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку. Об этом она заявила в эфире "Люкс ФМ".
Инцидент, по ее словам, произошел на съемках "Вечернего Киева". Королева сообщила, что она очень долго сидела, а потом, когда пришлось встать, ее юбка "подскочила" и ушла вверх.
"И как-то так оно все логично легло и я говорю: "Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку. И он справился", — вспомнила певица.
Королева добавила, что искренне жалеет и недоумевает, зачем такой талантливый артист как Зеленский пошел в политику. По мнению певицы, Зеленскому нужно было остаться на сцене, чтобы, как и прежде, радовать зрителей.
Ранее Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины, исключение для нее СБУ сделала лишь один раз, когда в 2017 году артистка прилетела в Киев на похороны бабушки.
Наташа Королева — уроженка Украины, российская эстрадная певица, актриса и фотомодель. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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Шоу-бизнес , Владимир Зеленский , Наташа Королева , СБУ
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