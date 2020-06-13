Зеленский поправил юбку Королевой

Инцидент, по ее словам, произошел на съемках "Вечернего Киева". Королева сообщила, что она очень долго сидела, а потом, когда пришлось встать, ее юбка "подскочила" и ушла вверх.

"И как-то так оно все логично легло и я говорю: "Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку. И он справился", — вспомнила певица.

Королева добавила, что искренне жалеет и недоумевает, зачем такой талантливый артист как Зеленский пошел в политику. По мнению певицы, Зеленскому нужно было остаться на сцене, чтобы, как и прежде, радовать зрителей.

Ранее Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.

Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины, исключение для нее СБУ сделала лишь один раз, когда в 2017 году артистка прилетела в Киев на похороны бабушки.

Наташа Королева — уроженка Украины, российская эстрадная певица, актриса и фотомодель. Заслуженная артистка Российской Федерации.