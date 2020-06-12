«Могут и в парашу окунуть»: что ждет Ефремова в колонии

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости, и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.

По мнению Шутко, актера могут отправить в колонию-поселение либо в лагерь общего режима. В первом случае можно снимать для себя квартиру и просто "ходить на работу" в колонию, но для этого необходимо разрешение администрации. В лагере же актеру придется жить с отрядом, в бараке.

"В колонии сидят за преступления средней тяжести. Там свой режим. "Подъем — завтрак — работа" и так далее", — отметил подполковник.

Он считает, что Ефремов в силу возраста скорее всего не будет "пахать" или "валить лес", но отметил, что наркотики — это серьезное обстоятельство.

"Может и "десятку" получить, поехать на "строгий". Там другой расклад", — добавил офицер.

В местах исполнения наказаний строгого режима быт организован жестче — меньше посылок, свиданий, прогулок и даже перемещений, объяснил Шутко. Однако труднее всего в колониях особого режима, в которых сидят "смертники".

По мнению подполковника, питание в местах лишения свободы неплохое.

"Это не богемный ресторан, но все необходимое для нормального поддержания здоровья и сил в рацион включено", — пояснил офицер.

Кроме того, Шутко рассказал, что к известным людям в колониях относятся с большим вниманием — сотрудники следят, чтобы их "не обижали".

"Плюс — надзорный прокурор, который все контролирует. Он присылает проверяющих, приезжает сам — по плану и в связи с жалобами", — объяснил он.

Шутко уверен, что сотрудники колонии будут лояльнее относиться к Ефремову, так как он знаменит, но могут возникнуть проблемы с другими осужденными.

"Если начнет себя с людьми вести неправильно, "сотоварищи" могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит", — заключил подполковник.

В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров . С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.

После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.