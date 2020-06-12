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Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии 

РИА Новости 22 минуты назад
«Могут и в парашу окунуть»: что ждет Ефремова в колонии
Фото: РИА Новости
Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости, и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
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По мнению Шутко, актера могут отправить в колонию-поселение либо в лагерь общего режима. В первом случае можно снимать для себя квартиру и просто "ходить на работу" в колонию, но для этого необходимо разрешение администрации. В лагере же актеру придется жить с отрядом, в бараке.
"В колонии сидят за преступления средней тяжести. Там свой режим. "Подъем — завтрак — работа" и так далее", — отметил подполковник.
Он считает, что Ефремов в силу возраста скорее всего не будет "пахать" или "валить лес", но отметил, что наркотики — это серьезное обстоятельство.
"Может и "десятку" получить, поехать на "строгий". Там другой расклад", — добавил офицер.
В местах исполнения наказаний строгого режима быт организован жестче — меньше посылок, свиданий, прогулок и даже перемещений, объяснил Шутко. Однако труднее всего в колониях особого режима, в которых сидят "смертники".
По мнению подполковника, питание в местах лишения свободы неплохое.
"Это не богемный ресторан, но все необходимое для нормального поддержания здоровья и сил в рацион включено", — пояснил офицер.
Кроме того, Шутко рассказал, что к известным людям в колониях относятся с большим вниманием — сотрудники следят, чтобы их "не обижали".
"Плюс — надзорный прокурор, который все контролирует. Он присылает проверяющих, приезжает сам — по плану и в связи с жалобами", — объяснил он.
Шутко уверен, что сотрудники колонии будут лояльнее относиться к Ефремову, так как он знаменит, но могут возникнуть проблемы с другими осужденными.
"Если начнет себя с людьми вести неправильно, "сотоварищи" могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит", — заключил подполковник.
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Вечерняя Москва
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