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Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову 

РИА Новости 24 минуты назад
Литвинова объяснила визит к Ефремову
Фото: РИА Новости
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала домой к Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП в Москве.
Она рассказала "МК", что привезла к актеру его дочь и свою крестницу Анну Марию, которая встретилась с отцом после его допроса.
"Она <…> поддержала его. Он ее отец, она его любит", — цитирует ее издание.
Кроме того, Литвинова пообщалась с женой Ефремова Софьей. Она добавила, что не останется в стороне и продолжит помогать семье артиста.
Собеседница "МК" заметила, что сразу после трагедии Анна Мария пыталась разыскать контакты родственников погибшего Сергея Захарова, чтобы принести соболезнования и предложить помощь.
По ее словам, сейчас около квартиры Ефремова постоянно дежурят толпы журналистов и "неадекватных личностей" с телефонами, которые "одержимы преследованием его семьи". Она назвала это испытанием для родственников артиста.
"Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их — он всем помогал. Был кормилец", — заключила она.
В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водителем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой. На следующий день утром мужчина скончался.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.
Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Актера поместили под домашний арест до 9 августа.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Рената Литвинова , Москва
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