Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону 

Говорит Москва 45 минут назад
Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону
Фото: ТАСС
Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону. Публичное выступление должно сопровождаться «энергетическим обменом» между зрителем и артистом, отметил он.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнил, что у него был опыт проведения мероприятий в сети, и этот формат ему не близок.
«Онлайн-концерты уже давно существуют, до Робби Уильямса, мы были одними из первых, кто сделал онлайн-концерт совместно с компанией «ОКО» и Сбербанком. Это секс по телефону. Мне не очень, я всё-таки любитель большой тактильных ощущений, я люблю физический контакт общения с людьми, глядя друг другу в глаза, потому что это очень важно. Идёт обмен энергетический, это очень важно. На экране нет энергетического обмена».
В апреле мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков. Выступление было разбито на две части. Концерт был организован Всемирной организацией здравоохранения, а также благотворительной организацией Global Citizen. Также весной в подобном формате выступили многие иностранные и отечественные исполнители.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
Говорит Москва: последние новости
Полиция разыскивает ведущую Анастасию Ивлееву по подозрению в пьяном вождении Полиция разыскивает ведущую Анастасию Ивлееву по подозрению в пьяном вождении Роспотребнадзор не рекомендует проводить рок-фестиваль «Нашествие» Роспотребнадзор не рекомендует проводить рок-фестиваль «Нашествие» Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру после критики в адрес Валерии Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру после критики в адрес Валерии
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Робби Уильямс , Иосиф Пригожин , Сбербанк России , ВОЗ , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
00:44
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
В мире
В конфликте России и Чехии произошел перелом
00:24
В конфликте России и Чехии произошел перелом
В мире Политика
Разъединенные Штаты: Америке предрекли крах
01:38
Разъединенные Штаты: Америке предрекли крах
В мире США
«Ни копейки»: семья погибшего против Ефремова
00:19
«Ни копейки»: семья погибшего против Ефремова
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение