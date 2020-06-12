Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону. Публичное выступление должно сопровождаться «энергетическим обменом» между зрителем и артистом, отметил он.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнил, что у него был опыт проведения мероприятий в сети, и этот формат ему не близок.

«Онлайн-концерты уже давно существуют, до Робби Уильямса, мы были одними из первых, кто сделал онлайн-концерт совместно с компанией «ОКО» и Сбербанком. Это секс по телефону. Мне не очень, я всё-таки любитель большой тактильных ощущений, я люблю физический контакт общения с людьми, глядя друг другу в глаза, потому что это очень важно. Идёт обмен энергетический, это очень важно. На экране нет энергетического обмена».