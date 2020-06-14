Обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела

Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова , отметив, что оно может негативно повлиять на ход дела, в частности, это действие могут оценить как нарушение домашнего ареста.

В понедельник Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров . Экспертиза показала, что во время аварии артист был пьян. В его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет. Накануне он выступил с обращением на видеохостинге YouTube, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

Юрист отметил, что при домашнем аресте предусматривается запрет на пользование интернетом и мобильной связью. Он считает, что Ефремов мог нарушить эту меру пресечения, записав видео и выложив его в Сеть.

"Здесь возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли он меру пресечения? Если нарушил, то ее могут изменить с домашнего ареста на стражу", — заявил Жорин.

Он предполагает, что видеообращение может негативно повлиять на ход дела.

По мнению адвоката, Ефремов раскаялся. При этом Жорин допускает, что он частично подключил свои актерские навыки.

Вместе с тем, ранее опрошенная в качестве эксперта адвокат Сталина Гуревич заявила РИА Новости, что, по ее мнению, видеообращение не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.

По ее словам, Ефремов имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными. Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения, отметила юрист.

При этом, по словам Гуревич, мало кто из фигурантов тех или иных дел, будучи под домашним арестом, прибегал к таким методам связи с общественностью.