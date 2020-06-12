Жена показала последние фото Кокшенова

12 июня — девять дней, как не стало любимого нами артиста Михаила Кокшенова . Поистине народный, он сыграл более чем в ста картинах, снимал фильмы как режиссер и писал сценарии. Его фраза «Апельсинчики, витаминчики» из «Спортлото-82» до сих пор вызывает у всех нас улыбку.

Компанейский и жизнерадостный на экране Михаил Кокшенов был таким и в жизни. Поэтому когда актёр заболел, принять себя в таком состоянии ему было тяжело. И он боролся. Рядом с ним всегда была его любимая, супруга Наталья Лепёхина. Они вместе старались одержать победу над болезнью. Лучшие доктора, клиники, отличный уход — за эти несколько лет вместе они прошли всё.

Но 4 июня 2020 года Михаила Кокшенова не стало… Наталья выполнила последнюю волю мужа, теперь он покоится на Новодевичьем кладбище.

Супруга артиста хочет, чтобы память о ее муже и любимом нами актёре была жива в сердцах его зрителей. Наталья согласилась предоставить Sobesednik.ru последние фото Михаила Кокшенова из личного архива: мгновения, запечатлённые на этих кадрах, ей особенно дороги.

— Это фото сделано возле любимого театра им. Маяковского (именно там служил артист после окончании Театрального училища им. Щукина. — Прим. Sobesednik.ru) — за несколько месяцев до болезни, — вспоминает, с любовью глядя на снимок, Наталья.

Возле любимого театра Маяковского за несколько месяцев до болезни

— Михаил Михайлович не хочет, чтобы зрители видели его немощным, — делилась Наталья Лепёхина с Sobesednik.ru еще при жизни артиста.

Она делала всё, чтобы любимый мужчина встал на ноги. Поэтому рекомендации врачей выполнялись чётко. Ежедневные прогулки были обязательными.

Лето 2019 года

— Благо мы живём у Мосфильма, — рассказывала Наталья, — и гулять тут — одно удовольствие. К прогулкам она готовила мужа тщательно, он любил всегда быть с иголочки, привычке быть импозантным он не изменил даже во время болезни.

Готовы к прогулке!

— Михаил Михайлович совсем не похож на его героя Лёху Пряхина из моей любимой комедии «Самая обаятельная и привлекательная», — рассказывала Наталья. — У него клей на рукаве никогда не засохнет.

В борьбе с любой болезнью самое главное — положительные эмоции, позитивный настрой. Поэтому в каждый день рождения любимого мужа, 16 сентября Наталья Лепёхина старалась приготовить для супруга что-то особенное. Болезнь не отменила их семейных праздников.

Михаил Кокшенов принимает подарки в свой предпоследний день рождения, 16 сентября 2018 года. Артисту исполнилось 82 года

— С появлением в моей жизни Наташи для меня наступило самое счастливое время, — признавался артист. Все 13 лет, что были им даны судьбой, он благодарил жену за ее заботу о нем своей заботой. Всегда был на высоте перед любимой женщиной. Как тогда, когда они только познакомились — на высоте, в самолёте…

Свой 80-летний юбилей Михаил Кокшенов отмечал с женой Натальей Лепёхиной в ресторане

— Михаил Михайлович дарил мне очень много подарков, — вспоминает Наталья. — К каждому моему возвращению из командировки он покупал для меня цветы. Цветов у меня всегда было много. Михаил Михайлович дарил мне ювелирные украшения. Осталось очень красивое кольцо… Сумки дарил. Он любил делать подарки, ему это доставляло удовольствие. У него был хороший вкус во всём: в одежде, в украшениях, в еде, в интерьере. Он смотрел и радовался, что мне это нравится, что он угадал…

Редакция Sobesednik.ru благодарит Наталью Лепёхину за предоставленные фото.