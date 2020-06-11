Есипенко рассказала, как отбила женатого Митяева 

Есипенко подчеркнула, что для нее встреча с Митяевым стала «спасением». Она влюбилась без памяти, даже не задумываясь о том, что с ней будет в будущем. Отношения с бардом, по ее словам, была сравнима с глотком воздуха из кислородного баллона.

«Мы скрывались с ним. Именно от Олега я поняла, что хочу ребенка», — отметила актриса.

Когда у пары только развивались отношения, в другой семье у Митяева родился сын. Есипенко хотела расстаться с певцом, но впоследствии поняла, что не может без него жить. Позже она забеременела от барда.