К Ефремову домой пришла полиция 

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Визит сотрудника полиции в квартиру находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова попал на видео.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых видно, что полицейский заходит в подъезд, поднимается пешком на третий этаж к квартире актера и звонит в дверь.

Ему кто-то быстро открывает, он так же быстро заходит внутрь и дверь захлопывается.

Напомним, что Ефремову предписано два месяца — до суда — находиться под домашним арестом.