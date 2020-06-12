К Ефремову домой пришла полиция 

Визит сотрудника полиции в квартиру находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова попал на видео.
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых видно, что полицейский заходит в подъезд, поднимается пешком на третий этаж к квартире актера и звонит в дверь.
Ему кто-то быстро открывает, он так же быстро заходит внутрь и дверь захлопывается.
Напомним, что Ефремову предписано два месяца — до суда — находиться под домашним арестом.
Как ранее писал «Рамблер», следователь в суде заявил, что актер Михаил Ефремов нарушил условия подписки о невыезде, избранной после его задержания из-за ДТП со смертью человека в Москве.