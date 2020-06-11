Глеб Пьяных: «Семья выгнала из дома» 

Говоривший о «скандалах, интригах, расследованиях» телеведущий Глеб Пьяных в интервью «СтарХит» рассказал о своем уходе с телевидения, болезни и реакции семьи.

По словам бывшего телеведущего, он принял решение уйти с телевидения, так как «последние пару лет ничего там не делал, но числился». При этом Пьяных подчеркнул, что не скучает и развивает свой канал на YouTube.

Он также отметил, что не боится заболеть коронавирусом и рассказал, что возможно уже его перенес.

«В конце марта образовалась температура и пару дней я дохловато себя чувствовал. Но ни кашля, ни соплей. Семейство мне говорит: «Ну что, подхватил что ли?» Поехал на анализ — в Красногорске как раз открылась первая коммерческая лаборатория — тесты за 2000 рублей. У входа толпа, кто-то кашляет, все в масках, боятся — внутрь пускают по одному. Снял репортаж прямо на телефон, посмотрел миллион человек», — рассказал он.

По словам журналиста, у него несколько дней держалась температура 37,8 и была слабость, однако он не обратился бы к врачам из-за этих симптомов, если бы семья «просто не выгнала его из дома».

«Чтобы родственники не нервничали, изолировался на несколько дней на третьем этаже дачи. Ел тоже не за общим столом, а у себя наверху. Но в целом без фанатизма — выходил на улицу, гулял по полям-лугам», — пояснил Пьяных, не уточнив однако, сделал ли тест и чем именно лечился.