Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Пьяных: «Семья выгнала из дома» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Глеб Пьяных: «Семья выгнала из дома»
Фото: РИА Новости
Говоривший о «скандалах, интригах, расследованиях» телеведущий Глеб Пьяных в интервью «СтарХит» рассказал о своем уходе с телевидения, болезни и реакции семьи.
По словам бывшего телеведущего, он принял решение уйти с телевидения, так как «последние пару лет ничего там не делал, но числился». При этом Пьяных подчеркнул, что не скучает и развивает свой канал на YouTube.
Он также отметил, что не боится заболеть коронавирусом и рассказал, что возможно уже его перенес.
«В конце марта образовалась температура и пару дней я дохловато себя чувствовал. Но ни кашля, ни соплей. Семейство мне говорит: «Ну что, подхватил что ли?» Поехал на анализ — в Красногорске как раз открылась первая коммерческая лаборатория — тесты за 2000 рублей. У входа толпа, кто-то кашляет, все в масках, боятся — внутрь пускают по одному. Снял репортаж прямо на телефон, посмотрел миллион человек», — рассказал он.
По словам журналиста, у него несколько дней держалась температура 37,8 и была слабость, однако он не обратился бы к врачам из-за этих симптомов, если бы семья «просто не выгнала его из дома».
«Чтобы родственники не нервничали, изолировался на несколько дней на третьем этаже дачи. Ел тоже не за общим столом, а у себя наверху. Но в целом без фанатизма — выходил на улицу, гулял по полям-лугам», — пояснил Пьяных, не уточнив однако, сделал ли тест и чем именно лечился.
«Рамблер» писал, что ранее юмористка Елена Воробей рассказала, что очень тяжело перенесла коронавирус и впала в «абсолютно не контролируемую депрессию».
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Комментарии
Шоу-бизнес , Глеб Пьяных , Елена Воробей , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странная смерть врача после Covid-19 потрясла Ухань
Странная смерть врача после Covid-19 потрясла Ухань
Ефремова допрашивали пять часов
Ефремова допрашивали пять часов
Басков шокировал россиян своим внешним видом
Басков шокировал россиян своим внешним видом
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной
Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение