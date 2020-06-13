«Случилась трагедия»: Куценко о ДТП Ефремова

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В инстаграме он обратился к Ефремову со словами поддержки, а публику попросил не осуждать и не добивать актера, поскольку Всевышний каждому искренне раскаявшемуся дарует прощение.

«Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдаётся мне, любой Человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться Человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» — слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается… Храни тебя Господь», — написал он в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — это нормальный ответ природы людям, которых стало слишком много на Земле.