Идею эту подкинула публике сама Ксения.
В инстаграме она выставила череду фотографий — со своей свадьбы и с похорон Джорджа Флойда, погибшего в США после задержания полицией.
«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность-вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов-объединяйся! И в этой точке, вдруг Я и Флойд, мы стали братьями…», — написала Собчак в микроблоге.
Напомним, свадьба Ксении с Константином Богомоловым прогремела на всю страну. Брачующиеся отправились в ЗАГС на катафалке.
Похороны Флойда собрали в Хьюстоне (США, штат Техас) огромное количество людей.
А сам покойный, несмотря на несколько неподходящее прошлое, стал едва ли не национальным героем на фоне протестных настроений в Америке в целом.
В социальной сети Собчак идет бурное обсуждение неожиданно обнаруженного сходства.
«Ксения, ну давайте уж не придумывать! Гроб у вас был пожиже», — веселятся фолловеры.
Как сообщал «Рамблер», если борьба граждан за свои права игнорирует понятие частной собственности, то это «разрушение базового принципа Америки», заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.
Она отметила, что ее друзья-бизнесмены «бегут из Нью-Йорка».