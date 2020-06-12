Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Гроб был пожиже». Свадьбу Собчак сравнили с похоронами Флойда 

Ирина Лебедева и ещё 6 30 минут назад
Идею эту подкинула публике сама Ксения.
В инстаграме она выставила череду фотографий — со своей свадьбы и с похорон Джорджа Флойда, погибшего в США после задержания полицией.
«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность-вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов-объединяйся! И в этой точке, вдруг Я и Флойд, мы стали братьями…», — написала Собчак в микроблоге.
Напомним, свадьба Ксении с Константином Богомоловым прогремела на всю страну. Брачующиеся отправились в ЗАГС на катафалке.
Похороны Флойда собрали в Хьюстоне (США, штат Техас) огромное количество людей.
А сам покойный, несмотря на несколько неподходящее прошлое, стал едва ли не национальным героем на фоне протестных настроений в Америке в целом.
В социальной сети Собчак идет бурное обсуждение неожиданно обнаруженного сходства.
«Ксения, ну давайте уж не придумывать! Гроб у вас был пожиже», — веселятся фолловеры.
Как сообщал «Рамблер», если борьба граждан за свои права игнорирует понятие частной собственности, то это «разрушение базового принципа Америки», заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.
Она отметила, что ее друзья-бизнесмены «бегут из Нью-Йорка».
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Видео , Массовые беспорядки , Константин Богомолов , Ксения Собчак , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Видео
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
00:44
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
В мире
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
01:40
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
Армия
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Собянин предрек России новые успехи
00:19
Собянин предрек России новые успехи
Новости Москвы Общество
МЧС обратилось к москвичам
00:12
МЧС обратилось к москвичам
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение