Идею эту подкинула публике сама Ксения.

В инстаграме она выставила череду фотографий — со своей свадьбы и с похорон Джорджа Флойда, погибшего в США после задержания полицией.

«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность-вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов-объединяйся! И в этой точке, вдруг Я и Флойд, мы стали братьями…», — написала Собчак в микроблоге.

Напомним, свадьба Ксении с Константином Богомоловым прогремела на всю страну. Брачующиеся отправились в ЗАГС на катафалке.

Похороны Флойда собрали в Хьюстоне (США, штат Техас) огромное количество людей.

А сам покойный, несмотря на несколько неподходящее прошлое, стал едва ли не национальным героем на фоне протестных настроений в Америке в целом.

В социальной сети Собчак идет бурное обсуждение неожиданно обнаруженного сходства.

«Ксения, ну давайте уж не придумывать! Гроб у вас был пожиже», — веселятся фолловеры.