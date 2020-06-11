Банк отсудил квартиру солиста «Иванушек» Олега Яковлева у её наследников.

Как передаёт Telegram-канал Mash, в 2014 году Яковлев купил в ипотеку четырёхкомнатную квартиру на Басманной улице. Он уплачивал взносы до своей смерти от цирроза в 2017 году.

Отмечается, что платежи перестали поступать и набежали проценты. Банк затребовал пять миллионов или квартиру. Наследники — племянница, друг и гражданская жена, попытались отсудить квартиру, но проиграли процесс. Теперь апартаменты Яковлева выставят на торги.