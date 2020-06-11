Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк лишил квартиры наследников солиста «Иванушек» 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Банк отсудил квартиру солиста «Иванушек»
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Банк отсудил квартиру солиста «Иванушек» Олега Яковлева у её наследников.
Как передаёт Telegram-канал Mash, в 2014 году Яковлев купил в ипотеку четырёхкомнатную квартиру на Басманной улице. Он уплачивал взносы до своей смерти от цирроза в 2017 году.
Отмечается, что платежи перестали поступать и набежали проценты. Банк затребовал пять миллионов или квартиру. Наследники — племянница, друг и гражданская жена, попытались отсудить квартиру, но проиграли процесс. Теперь апартаменты Яковлева выставят на торги.
Яковлев скончался три года назад в возрасте 48 лет. Певец получил популярность после того, как в 1998 году заменил вокалиста Игоря Сорина в группе «Иванушки International». В 2013 году он покинул коллектив, писал NEWS.ru.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
News.ru: последние новости
«Это его рок»: актёр Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме «Это его рок»: актёр Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме Панкратов-Чёрный: Ефремов не мог напиться один и сесть за руль Панкратов-Чёрный: Ефремов не мог напиться один и сесть за руль Максим Галкин вступился за «обедневшую» Аллу Пугачёву Максим Галкин вступился за «обедневшую» Аллу Пугачёву
Шоу-бизнес , Олег Яковлев , Игорь Сорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение