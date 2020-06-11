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«В святое залез»: постройневшая Семенович позволила Пухляшу нырнуть лицом в ее грудь 

Teleprogramma.pro и ещё 2 41 минуту назад
Пухляш нырнул лицом в грудь Семенович
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Семенович продуктивно провела два месяца карантина. Она провела время со своим тайным возлюбленным, которого пока скрывает от общественности, а также погостила у родителей на даче. Певица не стала скрывать, что поправилась за время самоизоляции, поэтому первым делом отправилась в детокс-клинику. Вскоре девушка похвасталась, что почти привела себя в форму. А после салона красоты, где ее покрасили, артистка отправилась на съемки.
Накануне Анна поделилась уникальными кадрами. На съемках проекта с Идой Галич, Иваном Чебановым и другими известными персонами. Сначала певица облачилась в ультрамариновое платье в пол с пикантным разрезом на бедре. Она похвасталась стройными ногами и заверила, что не только на ее грудь можно обращать внимание. А когда артистка подошла к знаменитому Пухляшу из клипа Little Big Дмитрию Красилову, то поинтересовалась, какие девушки ему нравятся. Ответ был очевиден, поэтому парень рискнул сделать дерзость.
Он нырнул в грудь Семенович, искупав лицо в ее прелестях. Певица рассмеялась и смутилась.
«О, этот Пухляш, девчонки, нахал вообще! В святое залез носом своим! Давайте напишем ему в комментариях, что с девушками надо обращаться очень уважительно», — сказала она.
При этом артистка добавила, что позволила такое сделать, так как это было мечтой Дмитрия с детства. Когда съемки продолжились, что Анна переоделась в черное платье-карандаш черного цвета, снова показав свои ножки.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Чебанов , Анна Семенович
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