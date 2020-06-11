Пухляш нырнул лицом в грудь Семенович

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 1 новое уведомление (@cruxchat) 10 Июн 2020 в 2:00 PDT Анна Семенович продуктивно провела два месяца карантина. Она провела время со своим тайным возлюбленным, которого пока скрывает от общественности, а также погостила у родителей на даче. Певица не стала скрывать, что поправилась за время самоизоляции, поэтому первым делом отправилась в детокс-клинику. Вскоре девушка похвасталась, что почти привела себя в форму. А после салона красоты, где ее покрасили, артистка отправилась на съемки.

Накануне Анна поделилась уникальными кадрами. На съемках проекта с Идой Галич, Иваном Чебановым и другими известными персонами. Сначала певица облачилась в ультрамариновое платье в пол с пикантным разрезом на бедре. Она похвасталась стройными ногами и заверила, что не только на ее грудь можно обращать внимание. А когда артистка подошла к знаменитому Пухляшу из клипа Little Big Дмитрию Красилову, то поинтересовалась, какие девушки ему нравятся. Ответ был очевиден, поэтому парень рискнул сделать дерзость.

Он нырнул в грудь Семенович, искупав лицо в ее прелестях. Певица рассмеялась и смутилась.

«О, этот Пухляш, девчонки, нахал вообще! В святое залез носом своим! Давайте напишем ему в комментариях, что с девушками надо обращаться очень уважительно», — сказала она.

При этом артистка добавила, что позволила такое сделать, так как это было мечтой Дмитрия с детства. Когда съемки продолжились, что Анна переоделась в черное платье-карандаш черного цвета, снова показав свои ножки.