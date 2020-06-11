«Лучше мозг качай»: дочь Пескова рассказала о маме 

По словам Песковой, она решила собрать любимые мамины фразы в честь ее дня рождения. Так, когда дочери было 15 лет, Солоцинская поинтересовалась у нее: «Больная? Плачешь из-за мальчика?».

«С тех пор плакали только из-за меня, а у меня удивительным образом к 22 годам сформировалось мышление опытной женщины, которой в голову не придет ныть из-за мужского пола», — подчеркнула дочь чиновника.

Елизавета Пескова отметила, что, когда ей было 18 лет, мама посоветовала заниматься собой, так как «никому не нужна неинтересная, зависимая во всех смыслах от мужского пола женщина».

В 20 лет она услышала от мамы, что «лучше бы мозг качала, а не попу», а в 22 года, что она «вызывает полярные эмоции, от восторга до ненависти, но только не равнодушие».

«Рамблер» писал, что ранее Елизавета Пескова заявила подписчикам, что хочет гулять днями и ночами напролет после пребывания в режиме самои