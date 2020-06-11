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Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались: Джигурда уверял, что застал Есипенко с Митяевым 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Есипенко обвинила Джигурду во вранье
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Марина Есипенко стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Как известно, она на протяжении 11 лет встречалась с актером Никитой Джигурдой. Затем вышла замуж за барда Олега Митяева, от которого родила дочь Дарью.
Ведущий Борис Корчевников вспомнил, как Джигурда рассказывал о расставании с Есипенко, поставив фрагмент его интервью.
«Я уехал на гастроли, вернулся, звоню в дверь. Открывает Марина и говорит: «Я не могу тебя впустить». Я влетаю в квартиру с криком. И что я вижу: Опочки, Олежка сидит. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А у меня глаза горят», — рассказывал Джигурда.
Как отметила Есипенко, это все вранье.
«Господи, прости этого человека. Мы уже месяца четыре к тому моменту не жили вместе. Он почему-то решил, что вернулся ко мне. Но у меня была уже другая жизнь. Он тогда приехал с «Кинотавра», где был с другой женщиной. Привез клубники, черешни. Видимо, считал, что купит меня этим. Я ему сказала, что не могу принять. Он меня отшвырнул от двери. У меня до сих пор шрам на ноге», — заметила актриса.
Как сказала Есипенко, Джигурда потом еще кричал под окнами, рыдал.
«Но мое сердце было окаменелым. Я любила уже другого человека. Ну зачем так врать нагло, что он застал нас с Олегом», — возмутилась актриса.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Марина Есипенко , Никита Джигурда , Олег Митяев
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