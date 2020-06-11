Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин не подавали заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сам Галкин сообщил в своем инстаграме.
В конце мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что компания «Карай-Эко», доля в которой есть у Пугачевой, подала документы в Федеральную налоговую службу (ФНС) России на получение выплаты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. Сегодня Галкин опубликовал в инстаграме видеообращение к журналистам.
«Ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае?!» — задался он вопросом.
Юморист заявил, что у его супруги нет никакой туристической фирмы, и заверил, что она не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
«Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы. Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет», — добавил Галкин.