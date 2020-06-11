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Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова 

Мария Иванова 27 минут назад
Телеведущий Дмитрий Борисов заверил, что на «Пусть говорят» пригласили настоящую жену погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя: Ирина и Сергей Захаров не были в браке, но жили вместе. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее сын Захарова заявил, по «Первому каналу» показали женщину, которую он не знает. Мужчина назвал единственной законной женой отца свою мать.
«Эти обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года», — ответил Борисов.
Ведущий рассказал, что до Ирины у Захарова было два брака, со второй женой, Маргаритой, он разошелся, но не развелся.
«Мы все часто живем, будто наша жизнь — черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом», — объяснил Борисов.
Сергей Захаров погиб в результате ДТП, произошедшего 8 июня в Москве. В его фургон на своем автомобиле врезался актер Михаил Ефремов.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Борисов , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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