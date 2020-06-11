Как писал «Рамблер», ранее сын Захарова заявил, по «Первому каналу» показали женщину, которую он не знает. Мужчина назвал единственной законной женой отца свою мать.

«Эти обвинения, что в «Пусть говорят» участвовала «ненастоящая» жена Сергея Захарова, — это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года», — ответил Борисов.

Ведущий рассказал, что до Ирины у Захарова было два брака, со второй женой, Маргаритой, он разошелся, но не развелся.

«Мы все часто живем, будто наша жизнь — черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом», — объяснил Борисов.

Сергей Захаров погиб в результате ДТП, произошедшего 8 июня в Москве. В его фургон на своем автомобиле врезался актер Михаил Ефремов.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.