«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру 

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Пост был опубликован 10 июня. На фотографии Кафельникова изображена абсолютно голой лежащей на подоконнике в квартире высотного здания. При этом в стекле окна отражается стоящая напротив «панелька».

«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать», — подписала снимок девушка.

«Классное фото», — написал он.

В свою очередь Дакота оставила комментарий с влюбленным смайликом и всего лишь одним словом: "Пи****".

Спустя половину суток после публикации пост набрал более 34 тысяч лайков и около 350 комментариев.