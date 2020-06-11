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«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру 

Павел Тиунов 14 минут назад
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Фото: Instagram
Откровенный снимок модели Алеси Кафельниковой попал на обложку журнала Elle. Фото девушка выложила на своей странице в Instagram.
Пост был опубликован 10 июня. На фотографии Кафельникова изображена абсолютно голой лежащей на подоконнике в квартире высотного здания. При этом в стекле окна отражается стоящая напротив «панелька».
«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать», — подписала снимок девушка.
На пикантное фото восторженно отреагировали представители отечественного шоу-бизнеса Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Ульяна Сергеенко, Кирилл Соколовский. Среди восхищенных комментариев была замечена реплика ведущего американского фэшн-фотографа Грега Каделя.
«Классное фото», — написал он.
В свою очередь Дакота оставила комментарий с влюбленным смайликом и всего лишь одним словом: "Пи****".
Спустя половину суток после публикации пост набрал более 34 тысяч лайков и около 350 комментариев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали обнаженное фото мужа Наташи Королевой стриптизера Тарзана. Подписчики, оценив форму супруга певицы, заявили, что «такого быка нужно гнать в забой».
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Комментарии
Шоу-бизнес , Алеся Кафельникова , Кирилл Соколовский , Виктория Дайнеко , Рита Дакота , Наташа Королева , Ульяна Сергеенко , Elle
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