«Наломал дров»: звезда «Кармелиты» о своей судьбе

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кармелита» Максим Щеголев в эфире программы «Судьба человека» откровенно рассказал об аутизме сына, как развалил три брака и почему не дошел до ЗАГСа с Юлией Зиминой

Ради самой «Кармелиты» Юлии Зиминой Щеголев бросил жену актрису Аллу Казакову , которая воспитывала двух совместных дочерей. Актер заявил, что когда понял, что влюбился в коллегу по съемочной площадке, пришел к супруге и во всем признался.

«Сказал (жене), что больше не хочу оставаться с ней. Наш союз с Аллой не был идеальным», — пояснил артист.

При этом союз с Зиминой долго не просуществовал. Щеголев отметил, что у его возлюбленной был очень сложный характер: например, она не отпускала его ночевать к детям. Разногласия впоследствии переросли в охлаждение отношений. Пара рассталась. Актер отметил, что трижды был женат и всякий раз брак разваливался по его инициативе.

«Наломал кучу дров… Развалил одни отношения, другие… Но счастлив, что у меня прекрасные взаимоотношения с детьми», — добавил Щеголев.

Кроме двух дочерей у артиста есть еще двое сыновей. Старший Илья от актрисы Татьяны Солнцевой уже находится на пороге совершеннолетия. По словам Щеголева, его парень — особенный, страдает аутизмом.

«Илья невероятно здоров физически, у него потрясающие математические способности», — заявил актер.

В настоящее время Максим Щеголев живет гражданским браком с звездой мюзиклов Теоной Дольниковой. Пара вместе воспитывает сына Луку.