Поплавская назвала виновных в пьянстве Ефремова 

Родные и близкие Михаила Ефремова , потакавшие его вредным привычкам, также несут ответственность за его алкоголизм и аварию, в результате которой погиб человек, считает актриса Яна Поплавская

"Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей̆, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним", — написала она в инстаграме.

Как подчеркнула артистка, в результате произошедшего семья погибшего Сергея Захарова лишилась "отца, кормильца, родного человека, опоры".

"Потеряла по вине человека, которому захотелось напиться, а потом сесть за руль. Потому что он был уверен, что его отпустят, даже если остановят, вернут права, даже если их отберут. И, конечно, он не подумал, что это обернется трагедией̆ и для его собственной семьи тоже", — говорится в посте.

Поплавская заметила, что знает Ефремова с детства. По ее словам, артист —"одаренный̆, талантливый̆ человек". Она добавила, что сейчас многие хотят лишить актера наград и званий, однако его профессиональные достижения никак не связаны со случившимся.

"Ведь народное признание артист получает не по блату, а своим трудом, своим талантом. Это нужно признать", — пояснила она.

При этом Поплавская добавила, что успешный артист становится примером для остальных и должен оправдать доверие зрителей. Она отметила, что если человек совершает преступление, то суд должен быть справедливым — без "скидок, поощрений и сожалений".

"Когда кто-то считает, что он выше других, что он поцелован богами, что у него больше прав, чем у всех остальных, тогда происходят непоправимые вещи. Отобрана жизнь человека", — отметила актриса.

ДТП с участием артиста произошло в Москве в понедельник вечером. Ехавший за рулем Jeep Grand Cherokee Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водителем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующий день утром он скончался в больнице.

Как показала экспертиза, в момент аварии Ефремов был пьян. Против артиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов согласился с предъявленным обвинением.

Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. За его соблюдением УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.

Как заявляла жена актера Софья Кругликова, в последнее время у него были проблемы с алкоголем. По ее словам, он сильно пил и "срывался с катушек". Супруга Ефремова добавила, что "остановить это было практически невозможно".