Расторгуев рассказал о потраченных миллионах мэрии

Он уточнил, что деньги лежат на специальном счету правительства Москвы и будут потрачены на реставрацию здания, в котором находится фонд певца.

"Это вброс, чтобы все думали, куда дели деньги. Фонд получил субсидию из бюджета Москвы в 2018 году. Реставрация — долгий процесс, требующий большого количества согласований и экспертиз", — сказал Расторгуев, подчеркнув, что эти деньги нельзя украсть или направить на нецелевое использование.

Ранее СМИ рассказали, что фонд Расторгуева получил на реконструкцию офиса сумму, которая в 1,5 раза больше, чем все расходы фонда за последние три года.