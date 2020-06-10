Половина представителей отечественного шоу-бизнеса — наркоманы и алкоголики, заявил на своей странице в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин . По его словам, полиция закрывает на проступки и откровенные преступления певцов, актеров и музыкантов, потому что «это звезды».

Поводом для резкого заявления Разина стали просьбы со стороны его подписчиков прокомментировать ситуацию с Михаилом Ефремовым, который, как сообщал «Рамблер», 8 июня в пьяном виде спровоцировал автомобильную аварию, унесшую жизнь человека. Продюсер пояснил, что встречал Ефремова однажды на вручении премии «Кинотавр» в Сочи, и у него сложилось неприятное впечатление об артисте.

«Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих», — написал Разин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Он также подчеркнул, что, по его мнению, в отечественном шоу-бизнесе многие зависимы от алкоголя или наркотиков.

«Почти 50% наших звёзд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещённых веществ, перевозят их в самолётах», — отметил Разин.