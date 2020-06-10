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Разин обвинил российских звезд в наркомании и алкоголизме 

Павел Тиунов и ещё 2 5 минут назад
«50% наших звезд — наркоманы и алкоголики»
Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс газета»
Половина представителей отечественного шоу-бизнеса — наркоманы и алкоголики, заявил на своей странице в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. По его словам, полиция закрывает на проступки и откровенные преступления певцов, актеров и музыкантов, потому что «это звезды».
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Поводом для резкого заявления Разина стали просьбы со стороны его подписчиков прокомментировать ситуацию с Михаилом Ефремовым, который, как сообщал «Рамблер», 8 июня в пьяном виде спровоцировал автомобильную аварию, унесшую жизнь человека. Продюсер пояснил, что встречал Ефремова однажды на вручении премии «Кинотавр» в Сочи, и у него сложилось неприятное впечатление об артисте.
«Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих», — написал Разин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Он также подчеркнул, что, по его мнению, в отечественном шоу-бизнесе многие зависимы от алкоголя или наркотиков.
«Почти 50% наших звёзд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещённых веществ, перевозят их в самолётах», — отметил Разин.
При этом, подчеркнул продюсер, правоохранительные органы никак не реагируют на проступки и откровенные преступления знаменитых людей. По его словам, власти должны реагировать на каждый скандал с участием звезд и «сажать наркоманов в тюрьму».
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Андрей Разин , МВД
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