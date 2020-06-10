Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Вчера актер был отправлен под домашний арест.

«Если Ефремова посадят, я пойду с ним», — заявил Панин в тот же день.

Он назвал Ефремова — гением и одним из немногих артистов, которых он очень сильно любит, а тот факт, что он злоупотребляет алкогольными напитками, — общеизвестным.

Панин выразил уверенность, что такого человека, как Ефремов, нельзя сажать в тюрьму. Также он сообщил, что ничего не знает об обстоятельствах ДТП, очень надеется, что оно произошло не по вине Ефремова, сочувствует близким погибшего, но всегда будет на стороне Ефремова.