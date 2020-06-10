СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса 

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Очевидцы сообщили, что в машине Ефремова был пассажир. Изначально утверждалось, что в автомобиле ехали его коллега Иван Стебунов с супругой. Однако сам Стебунов это опроверг, заявив, что просто быстро оказался на месте трагедии.

По данным «Комсомольской правды», друзей Ефремова на место аварии вызвала 36-летняя актриса театра «Современник» Дарья Белоусова.

Издание отметило, что она мелькала на кадрах с места ДТП, и предположило, что Белоусова могла находиться в момент трагедии в машине с Михаилом Ефремовым.

Также газета напомнила, что именно к Белоусовой Ефремов поехал отсыпаться и к ней домой приезжали скорые, когда актер заявил об ухудшении самочувствия. При этом сама актриса прячется от прессы и не дает комментариев.