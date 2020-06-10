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СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
Фото: Instagram
Именно коллега актера Михаила Ефремова актриса Дарья Белоусова вызывала на место смертельного ДТП в Москве его друзей, и у нее в квартире актер приходил в себя. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Очевидцы сообщили, что в машине Ефремова был пассажир. Изначально утверждалось, что в автомобиле ехали его коллега Иван Стебунов с супругой. Однако сам Стебунов это опроверг, заявив, что просто быстро оказался на месте трагедии.
По данным «Комсомольской правды», друзей Ефремова на место аварии вызвала 36-летняя актриса театра «Современник» Дарья Белоусова.
Издание отметило, что она мелькала на кадрах с места ДТП, и предположило, что Белоусова могла находиться в момент трагедии в машине с Михаилом Ефремовым.
Также газета напомнила, что именно к Белоусовой Ефремов поехал отсыпаться и к ней домой приезжали скорые, когда актер заявил об ухудшении самочувствия. При этом сама актриса прячется от прессы и не дает комментариев.
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Шоу-бизнес , Общество , Михаил Ефремов , Дарья Белоусова , Иван Стебунов , Комсомольская правда , Москва
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