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На Украине возмутились рекламой с Пореченковым 

ИА Regnum и ещё 3 4 часа назад
Посольство Украины во Франции выразило недовольство в связи с сотрудничеством французской компании Danone с актёром Михаилом Пореченковым. Гневное сообщение появилось 10 июня на странице посольства Украины во Франции в социальной сети Facebook.
«Danone Russia приглашает прислужника «кремлёвских террористов» Пореченкова, который … поддержал «аннексию» Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» — написали украинские дипломаты.
Отметим, что актёр снялся в рекламе йогурта.
Напомним, в 2014 году Михаил Пореченков посетил Донбасс, где пострелял из крупнокалиберного пулемёта. Украинские СМИ выдумали историю, якобы актёр убивал боевиков ВСУ, а Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Пореченкова в розыск по подозрению в «террористической деятельности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко высказался в пользу пересмотра списка запретных фильмов с участием российских актёров.
ИА Regnum: последние новости
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Шоу-бизнес , Видео , В мире , Украина , Александр Ткаченко , СБУ , Франция
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